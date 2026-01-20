Жесткое ДТП с фурой на МКАД попало на видео

На МКАД на видео попало, как авто влетело в фуру на заснеженной дороге

В Москве на МКАД автомобиль влетел в большегруз на заснеженной дороге. Об этом сообщает Telegram-канал «На МКАДе ДТП Москва».

Видеорегистратор запечатлел инцидент. На кадрах видно, как водитель фуры теряет управление на заснеженной дороге и выезжает на проезжую часть боком. В этот момент в большегруз врезается другой автомобиль, на записи слышен сильный грохот в момент удара.

До этого во Владивостоке водитель на грузовике блокировал движение автомобилю скорой помощи, спешившей на срочную операцию. На кадрах с видеорегистратора автомобиля экстренных служб видно, что грузовик не предоставляет скорой преимущество на дороге, после — машина медиков останавливается. На записи также слышны крики пострадавшей.

Водителю скорой пришлось остановить транспорт, чтобы медики смогли оказать помощь пациентке в дороге: вскоре девушку доставили в больницу с сильной болью. Сейчас она находится под наблюдением врачей.

Ранее на Курилах на видео сняли, как авто с людьми провалилось под снег из-за сильной метели.