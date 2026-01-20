Экс-нардеп заявил, что конфликт на Украине отошел на второй план

Экс-нардеп Олейник: форум в Давосе показал, что Украина ушла на второй план

Проходящий в Давосе Всемирный экономический форум показал, что конфликт на Украине отошел на второй план, перспективы Киева и Владимира Зеленского выглядят катастрофическими. Об этом News.ru заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

По его словам, президент США Дональд Трамп ясно дал понять, что этим конфликтом должны заниматься Европа и Зеленский. Американский лидер сосредоточен на Гренландии, констатировал он.

«Давос показал, что на первом плане — Гренландия. Украина уходит непонятно куда, встречи с Трампом не предполагаются, а Зеленский то летит, то не летит. €800 млрд на процветание никого не интересуют. Все пропало, их снимают. Катастрофа», — сказал Олейник.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что обеспокоен смещением фокуса внимания с Украины на Гренландию на фоне последних заявлений президента США Дональда Трампа.

«Я обеспокоен любым расфокусом во время полномасштабной войны. Но я не считаю, что это взаимозаменители. То есть у нас полномасштабная война. И у нас есть конкретный агрессор», — заявил Зеленский.

Ранее глава МИД Финляндии пообещала ответ Европы Трампу на ситуацию вокруг Гренландии.