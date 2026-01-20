Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Политика

Экс-нардеп заявил, что конфликт на Украине отошел на второй план

Экс-нардеп Олейник: форум в Давосе показал, что Украина ушла на второй план
Максим Блинов/РИА Новости

Проходящий в Давосе Всемирный экономический форум показал, что конфликт на Украине отошел на второй план, перспективы Киева и Владимира Зеленского выглядят катастрофическими. Об этом News.ru заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

По его словам, президент США Дональд Трамп ясно дал понять, что этим конфликтом должны заниматься Европа и Зеленский. Американский лидер сосредоточен на Гренландии, констатировал он.

«Давос показал, что на первом плане — Гренландия. Украина уходит непонятно куда, встречи с Трампом не предполагаются, а Зеленский то летит, то не летит. €800 млрд на процветание никого не интересуют. Все пропало, их снимают. Катастрофа», — сказал Олейник.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что обеспокоен смещением фокуса внимания с Украины на Гренландию на фоне последних заявлений президента США Дональда Трампа.

«Я обеспокоен любым расфокусом во время полномасштабной войны. Но я не считаю, что это взаимозаменители. То есть у нас полномасштабная война. И у нас есть конкретный агрессор», — заявил Зеленский.

Ранее глава МИД Финляндии пообещала ответ Европы Трампу на ситуацию вокруг Гренландии.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27666355_rnd_3",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Не поручайте это нейросетям. Где автоматизация может обернуться катастрофой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+