Посол РФ рассказал об отношении Дании к продуктам компаний, оставшихся в России

Посол Барбин: Дания бойкотирует продукцию фирм, остающихся на российском рынке
Копенгаген бойкотирует на территории королевства продукцию фирм, которые не уходят с российского рынка. Об этом в интервью ТАСС рассказал посол России в Дании Владимир Барбин.

У него поинтересовались, как отражается санкционная политика Копенгагена на поставках товаров, например, конструкторов Lego и часов Skagen, в Россию.

По его словам, власти королевства последовательно ужесточают меры по недопущению датских товаров в РФ через третьи страны.

«Те немногочисленные датские компании, которые отделяют политику от бизнеса и мужественно остаются в России, предаются публичной анафеме, а их продукция подвергается в Дании бойкоту», — добавил дипломат.

До этого сообщалось, что по итогам третьей недели января текущего года японский концерн Mazda, ушедший из России в 2022 году, занял 9-е место в списке самых продаваемых в РФ автобрендов. Отмечается, что за декабрь в России дилеры реализовали в общей сложности 538 новых автомобилей этой марки марки, что позволило концерну попасть в топ-10 наиболее востребованных в РФ автобрендов.

Ранее ушедший из России Nike продлил свои товарные знаки.
 
