В Австрии призвали ЕС перестать полагаться на внешние силы

Глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила в статье для газеты Die Presse, что Евросоюзу следует перестать полагаться на внешние силы, в том числе на США.

«Безопасность Европы не должна быть продуктом импорта. Пока наша обороноспособность зависит от внутриполитической «погоды» в США, мы не можем быть ни суверенными, ни в безопасности. Европа должна сама коллективно организовывать свою безопасность», — отметила Майнль-Райзингер.

20 января министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что НАТО и Европейский союз на сегодняшний день находятся в глубочайшем кризисе, а Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) «дышит на ладан».

Газета Politico также писала, что в рамках ответа на притязания президента США Дональда Трампа на Гренландию представителям стран-членов Евросоюза было поручено на разных уровнях связаться с американскими коллегами, чтобы донести до них, что со стороны Европы на это может последовать «силовой» ответ».

Ранее Каллас заявила, что прямые угрозы США не заставят Данию отдать Гренландию.