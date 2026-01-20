Над Киевом образовался смог

На левом берегу Киева из-за обстрелов возникли пожары, в связи с чем над городом образовался смог. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

«По состоянию на 8:00 20 января уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве был средним, а радиационный фон — в пределах нормы», — говорится в публикации.

При этом высокий уровень загрязненности зафиксировали на стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу проспект Берестейский, 97.

Позже Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА заявил, что в результате обстрелов на левом берегу украинской столицы возникли пожары, затем образовался смог.

Мэр города Виталий Кличко тем временем заявил, что ситуация с водоснабжением и теплом на левом берегу Киева является сложной. По его данным, более 5,6 тыс. многоэтажных домов в Киеве лишены отопления. Кличко отметил, что в данный момент специалистами проводятся работы по восстановлению подачи тепла, воды и электричества.

16 января на Украине ввели режим ЧС в энергетике, в стране не осталось ни одной неповрежденной электростанции, сообщили в местном минэнерго. Самая тяжелая ситуация была в Киеве. Глава минэнерго страны Денис Шмыгаль сообщил, что проблемы с отоплением наблюдаются даже в правительственных зданиях.

На этом фоне мэр украинской столицы еще неделю назад призвал жителей Киева по возможности покинуть город. Киевляне, тем временем, начали «жарить кирпичи», чтобы согревать помещения, сообщил военкор Дмитрий Стешин. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее движение поездов метро в Киеве замедлили из-за проблем с электроснабжением.