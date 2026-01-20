Размер шрифта
Культура

Алиса Фрейндлих о блокадных угощениях: «Кипяток с гвоздикой, очистки картошки»

Актриса Фрейндлих вспомнила, что в блокаду бабушка выдавала ей хлеб по часам
РИА «Новости»

Народная артистка России Алиса Френйдлих во время встречи со зрителями рассказала о блокадном детстве и угощениях, которые могла позволить себе во время Великой Отечественной войны. Ее цитирует aif.ru.

Когда началась война, Фрейндлих было шесть лет. В первую холодную блокадную зиму, вспоминает она, меняли теплые вещи на очистки картошки.

«Бабушка была потрясающей хозяйкой, поэтому у нее всегда находились какие-то специи. И вот она нам устраивала небольшие праздники — в простой кипяток бросала гвоздичку или щепотку лимонной кислоты, даже соды, тогда получалась шипучка», — рассказывает актриса.

Кроме того, поделилась Фрейндлих, она запомнила, что в блокаду бабушка выдавала ей хлеб по часа.

«Я знала: когда вот эта большая будет так, а маленькая так – тогда бабушка откроет шкафчик и даст кусочек, дневную порцию хлеба», — говорит звезда.

Алиса Фрейндлих добавила, что так как ее бабушка была немкой, ее в итоге выслали из Ленинграда.

Ранее дочь Алисы Фрейндлих впервые за долгое время появилась на публике с семьей.

