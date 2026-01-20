Российские военные уничтожили бункер ВСУ в районе Северска

Российские военнослужащие поразили бункер и пункт управления дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Северска, расположенного в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство обороны РФ.

По информации ведомства, артиллеристы и расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки российских войск «Юг» обеспечивали огневую поддержку подразделениям Вооруженных сил РФ, наступавшим вблизи Северска. В ходе боевой работы они выявили наблюдательный пункт ВСУ с бункером.

«Точным попаданием ударных дронов цели были уничтожены», — говорится в заявлении.

Кроме того, артиллерия группировки «Юг» обнаружила и поразила пункт управления и запуска БПЛА украинских войск.

20 января в Минобороны РФ рассказали, что расчеты беспилотников центра «Рубикон»уничтожили зенитно-ракетный комплекс «Бук» в Днепропетровской области. Технику заметили в районе населенного пункта Кардаши. В момент удара комплекс двигался для смены огневой позиции, уточнили в ведомстве.

Ранее военнослужащие ВС РФ вывели из строя самоходную артиллерийскую установку, произведенную в США.