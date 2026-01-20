Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Политика

Рютте сравнили с работником месяца в McDonald's

Евродепутат Луаза сравнила генсека НАТО Рютте с работником месяца в McDonald's
Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время переписки с президентом США Дональдом Трампом показал себя «лучшим работником месяца» в сети ресторанов общественного питания McDonald's. Такое мнение выразила депутат Европарламента от Франции Натали Луазо в соцсети Х.

«Марк Рютте не руководит НАТО, он — аналог работника месяца в McDonald's», — написала она.

20 января Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social обнародовал сообщение из личной переписки с Рютте. В нем генсек НАТО дал высокую оценку усилиям американского лидера по урегулированию конфликтов в Сирии, секторе Газа и на Украине. Рютте считает, что президенту США удалось достичь невероятных миротворческих результатов. Он пообещал использовать свое взаимодействие со СМИ на форуме в Давосе, чтобы осветить работу Трампа.

Также глава Североатлантического альянса добавил, что намерен найти выход из ситуации по Гренландии. В заключении Рютте заявил, что с нетерпением ждет встречи с Трампом.

До этого Рютте назвал Трампа «папочкой», которому приходится использовать «крепкие выражения». После этих слов американский лидер пришел к выводу, что генсек НАТО «любит» его.

Ранее Трамп назвал себя спасителем НАТО.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27666265_rnd_7",
    "video_id": "record::65b86229-ed6a-4bdd-aa22-9cb2317e4102"
}
 
Теперь вы знаете
Не поручайте это нейросетям. Где автоматизация может обернуться катастрофой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+