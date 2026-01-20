Рютте сравнили с работником месяца в McDonald's

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время переписки с президентом США Дональдом Трампом показал себя «лучшим работником месяца» в сети ресторанов общественного питания McDonald's. Такое мнение выразила депутат Европарламента от Франции Натали Луазо в соцсети Х.

«Марк Рютте не руководит НАТО, он — аналог работника месяца в McDonald's», — написала она.

20 января Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social обнародовал сообщение из личной переписки с Рютте. В нем генсек НАТО дал высокую оценку усилиям американского лидера по урегулированию конфликтов в Сирии, секторе Газа и на Украине. Рютте считает, что президенту США удалось достичь невероятных миротворческих результатов. Он пообещал использовать свое взаимодействие со СМИ на форуме в Давосе, чтобы осветить работу Трампа.

Также глава Североатлантического альянса добавил, что намерен найти выход из ситуации по Гренландии. В заключении Рютте заявил, что с нетерпением ждет встречи с Трампом.

До этого Рютте назвал Трампа «папочкой», которому приходится использовать «крепкие выражения». После этих слов американский лидер пришел к выводу, что генсек НАТО «любит» его.

Ранее Трамп назвал себя спасителем НАТО.