Опубликовано видео извлечения из Босфора тела неизвестного, им может быть пловец Свечников

Очевидцы сняли на видео извлечение из пролива Босфор (Турция) тело неизвестного, им может оказаться российский пловец Николай Свечников, пропавший во время заплыва в августе 2025 года. Видеозапись опубликована в социальной сети X.
О том, что на дне Босфора было обнаружено тело, стало известно 20 января. По информации СМИ, Тело мужчины обнаружили в пяти километрах от места старта заплыва, во время которого пропал российский спортсмен. Родственников Свечникова срочно вызвали на процедуру опознания.
24 августа 2025 года российский пловец, тренер и мастер спорта Николай Свечников исчез во время массового заплыва в Босфоре. 29-летний спортсмен не пришел к финишу, но организаторы обнаружили это лишь спустя восемь часов. В полиции отказались сразу организовать поиски, заявив, что необходимо подождать определенное время. Впоследствии выяснилось, что на старте не было спасательных катеров, а медицинский осмотр участников был поверхностным.
Ранее сообщалось о том, что семья пропавшего в Босфоре Свечникова расклеивает листовки в Турции.