Пригожин обозвал фанатов «Ленинграда» за скандирование слова из трех букв

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Продюсер Иосиф Пригожин назвал «лохами» фанатов группы «Ленинград» за то, что они подпевают песням, в которых есть «слово из трех букв», передает «Говорит Москва».

«Я считаю, что за мат в публичных местах как хайп нужно штрафовать от 10 миллионов рублей. Не на 50 тысяч! Я ничего против Шнура не имею, но когда 80 тысяч лохов стоят и вместе с ним поют три буквы», — сказал Пригожин.

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Он также назвал недопустимым мат во время публичных выступлений.

«Я сразу обращаю внимание на общество, что ему не хватает того самого [полового члена], о котором говорит Шнур. Кто виноват: это он пропагандирует или они этого хотят?», — сказал Пригожин.

По его словам, проблема заключается в том, что «мы все думаем не головой, а нижним этажом».

Ранее Пригожин сравнил президента Украины Петра Порошенко с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером, защищая певицу Софию Ротару.