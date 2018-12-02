Пригожин сравнил Порошенко с Гитлером, защищая Ротару

<img src="//img.gazeta.ru/files3/553/7825553/RIAN_02710981.HR.ru-pic905-895x505-3396.jpg">

Продюсер Иосиф Пригожин высказался в защиту певицы Софии Ротару, которая не поехала на «Песню года», в эфире НСН.

Он подчеркнул, что артистка стала заложницей «грязной политической войны и банды Порошенко», у которой нет понятия о дипломатии. По его словам, Ротару — человек порядочный, семейный и уважающий традиции.

Реклама

«Ее, бедную, уже заклевали!», — сказал Пригожин.

Он также рассказал, что певица оказалась «в заложниках у этой псевдо-демократии» и выразил уверенность в том, что ни один президент Украины не позволял себе подобного отношения.

Продюсер отметил, что президента Украины Петра Порошенко можно сравнить только с Гитлером, который, по его словам, тоже «стравил» два народа.

Ранее сообщалось, что София Ротару отказалась участвовать в конкурсе «Песня года».