Депардье дал показания по делу об изнасиловании

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Французский актер Жерар Депардье, который подозревается в изнасиловании 20-летней актрисы, явился на допрос и дал показания, передает RTL.

Сообщается, что после беседы с сотрудниками правоохранительных органов актера отпустили. О чем именно Депардье говорил на допросе не сообщается.

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По словам истицы, Депардье дважды домогался до нее в августе в ходе неформальной репетиции театральной пьесы в своем парижском доме. Он является другом отца актрисы и пообещал оказать ей помощь, дав несколько консультаций по поводу карьеры.

Ранее Депардье прокомментировал обвинения в домогательствах.