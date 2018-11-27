Алеку Болдуину предъявили обвинения после драки на парковке

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Актеру Алеку Болдуину предъявили обвинения в суде за драку на парковке. Об этом сообщает USA Today.

Болдуина обвиняют в том, что он побил мужчину из-за конфликта за парковочное место. Сам актер ранее отрицал эти обвинения, однако в суде он молчал.

Адвокат Болдуина Алан Абрамсон заявил, что у него есть видеозапись, позволяющая полностью оправдать актера, однако отказался показать запись и не сообщил подробностей.

Ранее сообщалось, что Болдуин назвал президента США Дональда Трампа «национал-социалистической опухолью» страны.