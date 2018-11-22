Представитель Пельша внесла ясность в сообщения о его госпитализации

Представитель телеведущего Валдиса Пельша рассказала, зачем телеведущий обратился к медикам.

По ее словам, шоумен не был госпитализирован. «Он проходит плановое обследование перед экспедицией в Антарктиду, где будет снимать документальный фильм. Обследование требуется для его подготовки к командировке, ни о какой госпитализации речи не идет», — цитирует женщину ТАСС.

Реклама

Ранее сообщалось, что Пельш был экстренно госпитализирован из-за проблем с сердцем.

Валдис Пельш — автор и ведущий многих документальных фильмов, в частности, «Вместе с дельфинами» и «Полярное братство. Наиболее известен как ведущий телепрограммы «Угадай мелодию» и сооснователь рок-группы «Несчастный случай».