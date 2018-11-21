Бывшая жена Джигарханяна заявила о готовности мести улицы

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Экс-супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская не признала вину в нарушении неприкосновенности частной жизни, сообщает M24.

Она заявила, что обжалует приговор, и добавила, что в деле не было ни одного доказательства ее вины.

Кроме того, Цымбалюк-Романовская заявила, что не боится назначенных судом обязательных работ.

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«Я люблю работать, я люблю город Москву, я бы даже, честно говоря, улицы подмела, если это принесет какую-то пользу, пожалуйста, не вопрос», − заявила она.

Суд приговорил Цымбалюк-Романовскую к 200 часам обязательных работ. Кроме того, ей назначен штраф в размере 200 тысяч рублей.