Раймонд Паулс назвал фейком новость об эмиграции его семьи

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Народный артист СССР, композитор Раймонд Паулс отреагировал на сообщения об эмиграции его семьи из Латвии.

Паулс заявил сайту kp.ru, что данная информация является фейком.

Он пояснил, что разговор шел о его внучках, одна из которых учится в университете в Лос-Анджелесе.

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«Откуда такие глупости? Все мы живем здесь, в Латвии, все на месте и ничего не думаем. Меня даже приглашали выступать в Москве и то, туда я не поехал. Я тут сижу в деревне своей», — сказал он.

Ранее сообщалось, что вся семья Паулся покинула Латвию вслед за сотнями тысяч жителей республики.