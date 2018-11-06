Шнуров в стихах прокомментировал слова чиновницы о ненужных детях
Российский рок-музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в стихотворной форме отреагировал в своем инстаграме на слова директора Департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких о том, что государство ничего не должно молодежи.
«Нам государство не должно и точка.
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Мы биомасса, человеческая слизь.
Мы все, я, ты, мой сын и ваша дочка,
Мы ни к чему вообще-то родились», — говорится в тексте произведения.
В стихотворении Шнуров также называет Глацких «вещей Ольгой» и благодарит «за прямоту».
Чиновница администрации Свердловский области Ольга Глацких на встрече с волонтерами в Кировграде заявила, что «государство молодежи ничего не должно и не заставляло их родителей их рожать». Позднее она объяснила свои слова.
Ранее Шнуров написал нецензурный стих о групповом изнасиловании в Уфе.