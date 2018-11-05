В Госдуме поспорили с нецензурным стихом Сергея Шнурова об изнасиловании в Уфе
Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко не согласилась с опубликованным в инстаграме стихотворением музыканта Сергея Шнурова, в котором утверждается, что раскрытие дела об изнасиловании девушки-полицейского в Уфе не изменит ситуацию в правоохранительных органах, сообщает РИА «Новости».
Драпенко отметила, что реакция исполнителя абсолютно правильная, но она не согласна с его выводами.
«На мой взгляд, ситуация в полиции меняется…» — сказала она.
Драпенко подчеркнула, что начальники правоохранительных органов должны в первую очередь заняться «кадровой работой».
Она также добавила, что полицейские имеют дело с насилием и подвергаются «заражению» в ситуации вседозволенности и насилия, но за это с них нужно строго спрашивать.
Ранее Сергей Шнуров написал нецензурный стих о групповом изнасиловании в Уфе.