В Госдуме поспорили с нецензурным стихом Сергея Шнурова об изнасиловании в Уфе

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко не согласилась с опубликованным в инстаграме стихотворением музыканта Сергея Шнурова, в котором утверждается, что раскрытие дела об изнасиловании девушки-полицейского в Уфе не изменит ситуацию в правоохранительных органах, сообщает РИА «Новости».

Драпенко отметила, что реакция исполнителя абсолютно правильная, но она не согласна с его выводами.

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«На мой взгляд, ситуация в полиции меняется…» — сказала она.

Драпенко подчеркнула, что начальники правоохранительных органов должны в первую очередь заняться «кадровой работой».

Она также добавила, что полицейские имеют дело с насилием и подвергаются «заражению» в ситуации вседозволенности и насилия, но за это с них нужно строго спрашивать.

Ранее Сергей Шнуров написал нецензурный стих о групповом изнасиловании в Уфе.