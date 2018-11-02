Новую «Сабрину» раскритиковали за сцену с оргией

Новый сериал от Netflix «Леденящие душу приключения Сабрины», который является перезапуском ситкома «Сабрина — маленькая ведьма», шокировал зрителей и критиков сценой с оргией несовершеннолетних. Об этом сообщает Fox News.

По данным телеканала, зрители сериала негативно отреагировали на эту сцену.

Реклама

Как отмечается, критики считают, что «Леденящие душу приключения Сабрины» не подходит для целевой аудитории.

При этом представители Netflix пока не прокомментировали ситуацию вокруг сериала.

Ранее сообщалось, что сатанисты пожаловались на сериал о ведьме Сабрине.