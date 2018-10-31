Российский сенатор в прямом эфире дернул за бороду украинского эксперта

Член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» подошел к украинскому эксперту Александру Охрименко и дернул его за бороду. Фрагмент телепередачи был опубликован на YouTube-канале «Россия 24».

Во время программы между гостями произошел спор по вопросу о нахождении российских вооруженных сил в Донбассе. Клинцевич заявлял, что военные из России не участвуют в операции на юго-востоке Украины, Охрименко утверждал обратное. В ходе конфликта российский сенатор перешел на оскорбления.

Реклама

«Это вы хам. Вы стоите с бородой, вы хам, и не даете людям слово сказать», — сказал Клинцевич.

Затем российский политик пересек студию и подошел к украинскому эксперту, перебивавшему его, и дернул его за бороду. Клинцевич добавил, что он также умеет «прощупывать печень».

Ранее сообщалось, что депутат Рады устроил драку в прямом эфире.