Клип Оксимирона о расстреле в школе заблокирован

Роскомнадзор заблокировал клип российского рэпера Мирона Федорова (Оксимирона) «Последний звонок», в котором показан массовый расстрел в школе.

Как сообщает РИА «Новости», клип заблокирован после жалобы правозащитницы Евгении Чудновец, направленной в ведомство и на адрес уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анне Кузнецовой.

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В снятом в 2012 году клипе описывается массовый расстрел в американской школе «Колумбайн» в 1999 году и использованы кадры из фильма «Класс». Правозащитница утверждала, что в песне «обрисовывается план для подростка, как пойти и совершить массовое убийство детей», и связывала ее с массовым расстрелом в Керченском политехническом колледже.

Ранее прокуратура Нижнего Новгорода отменила пять концертов из-за нецензурных песен. Среди отмененных выступлений — концерты Монеточки и Элджея.