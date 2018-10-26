Александр Беляев рассказал о борьбе с раком

Ведущий прогноза погоды на телеканале НТВ Александр Беляев рассказал о том, что в скором времени планирует перенести операцию из-за диагностированного рака легких, передает «Пятый канал».

«Я ее скорее оттягиваю, и врачи понимают, что у меня все-таки не заживает то, что должно зажить. Сначала тянули до сентября год, но врачи мне сказали, что ты не торопись, когда в своей тарелке себя почувствуешь, тогда мы к этому подойдем», — сказал Беляев.

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Ведущий также рассказал о двух ранее перенесенных операциях.

«Мне сделали операцию одну, да, и я уже в этот же день весь перемотанный сел. Я сел и даже прошелся по коридору. И врачи все: «здорово, здорово», но сглазили. Через два дня меня в реанимацию, операцию повторно. И я похудел на 15 килограммов. Выглядел, конечно, ужасно. Когда я приехал после больницы, я не мог подняться, спуститься», — сказал он.

По словам Беляева, все бытовые вопросы взяла на себя его помощница Светлана, которая живет в доме телеведущего и ухаживает за ним.