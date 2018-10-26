Шепелев рассказал о тайной беседе с Караченцовым

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Дмитрий Шепелев взял интервью у Николая Караченцова минувшим летом в Израиле и после смерти артиста решил рассказать о тайном диалоге, состоявшемся у них при выключенных камерах и микрофонах.

Шепелев вспомнил, что спросил у Караченцова о его активной жизни несмотря на тяжелую борьбу с онкологическим заболеванием и последствиями автомобильной аварии. »— ...вы не избегаете публичности, ведете открытую жизнь без смущения и даже иногда вопреки упрекам. Почему? — Жить хочу», — цитирует ответ Караченцова Шепелев в своем инстаграме.

По словам телеведущего, история борьбы Караченцова за жизнь неотделима от истории преданности и самопожертвования его жены Людмилы Поргиной. «Спасибо вам за любовь, за ваше мужество, за веру вопреки страху и обстоятельствам», — обратился к ней Шепелев.

Ранее СМИ опубликовали последнее видео с Караченцовым.