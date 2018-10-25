NBC уволило за расизм бравшую интервью у Путина телеведущую
Телеканал NBC уволил ведущую Меган Келли, которая брала интервью у президента России Владимира Путина в марте текущего года. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источники.
По данным издания, Келли была уволена за расистские высказывания.
Как отмечается, телеведущая «никогда» не вернется к работе на NBC.
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При этом телеканалу придется выплатить Келли $69 млн, если NBC не сможет доказать «нарушения» со стороны ведущей.
Ранее сообщалось, что Меган Келли обвинили в расизме.