NBC уволило за расизм бравшую интервью у Путина телеведущую

Телеканал NBC уволил ведущую Меган Келли, которая брала интервью у президента России Владимира Путина в марте текущего года. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источники.

По данным издания, Келли была уволена за расистские высказывания.

Как отмечается, телеведущая «никогда» не вернется к работе на NBC.

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При этом телеканалу придется выплатить Келли $69 млн, если NBC не сможет доказать «нарушения» со стороны ведущей.

Ранее сообщалось, что Меган Келли обвинили в расизме.