Роберту Де Ниро прислали бомбу

Ресторан Роберта Де Ниро в Нью-Йорке эвакуирован из-за угрозы взрыва, передает The Sun.

Сообщается, что на месте был найден подозрительный предмет, возможно, взрывное устройство.

Небоскреб, в котором находится принадлежащий актеру ресторан, был эвакуирован всего через день после того, как чета Клинтонов, Барак Обама, Джордж Сорос и студия CNN — люди и организации, поддерживающие Демократическую партию — получили посылки со взрывными устройствами.

Неизвестно, связан ли этот инцидент с предыдущими.