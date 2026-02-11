Размер шрифта
В США ждут соперничества между Гуменником и Малининым

Фанаты фигурного катания из США ждут соперничества между Гуменником и Малининым
Amanda Perobelli/Reuters

Американский болельщик Стивен заявил, что ждет итогового соперничества за олимпийские медали российского фигуриста Петра Гуменника и фигуриста из США Ильи Малинина. Его слова передает РИА Новости.

«Выступление Гуменника было отличным, очень сильный спортсмен... Будет очень интересно узнать, как они Гуменник и Малинин выступят в итоге и кто окажется выше, но в споре я за Малинина», — заявил Стивен.

Петр Гуменник занял 12-е место по итогам короткой программы Олимпиады, набрав в короткой программе 86,72 балла. Первое место занял американец Илья Малинин, набрав 108,16 баллов.

По ходу короткой программы Гуменник не без проблем справился с тройным лутцем, но уверенно исполнил тройной аксель. Гуменник исполнил программу под музыку «Вальс 1805» армянского скрипача Эдгара Акопяна

Произвольная программа состоится 13 февраля.

Ранее в Международном союзе конькобежцев назвали прокат Гуменника на Олимпиаде средним.
 
