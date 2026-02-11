Размер шрифта
На Западе прокомментировали слова Лаврова по Украине

Христофору: Лавров дал понять Западу, что необходимо изменить подход к миру
Kaan Soyturk/Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал понять Западу, что нужно изменить подход к урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала The Duran.

Эксперт отметил, что ключевым моментом интервью Лаврова телеканалу НТВ были его слова о планах Европы нанести поражение России.

«Это было очень интересно и как мне кажется может считаться ключом к пониманию всего интервью», выразил мнение Христофору.

Накануне Лавров заявил, что европейские лидеры по-прежнему настаивают на нанесении поражения России, но сейчас они немного поутихли. Дипломат отметил, что Москва готова идти по пути поиска переговорного решения украинского конфликта, с опорой на понимания, достигнутые президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите на Аляске в августе 2025 года.

Ранее Лавров заявил, что переговоры по Украине сложны и нельзя переоценивать действия Трампа.
 
