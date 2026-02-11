Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Политика

Военблогер заявил, что терпение Москвы об урегулировании в «духе Анкориджа» на пределе

Блогер Подоляка: терпение Москвы об урегулировании в духе Анкориджа на пределе
Kevin Lamarque/Reuters

Военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале предположил, что терпение Москвы по поводу урегулирования конфликта на Украине «в духе Анкориджа» уже на пределе.

Он объяснил это тем, что Соединенные Штаты не хотят соблюдать то, что предложили ранее сами. Блогер подчеркнул, что «это еще никаких соглашений нет». Он задался вопросом, как бы развивалась ситуация, если бы Москва «о чем-то с ними» договорилась и подписалась. По оценке эксперта, вероятность соблюдения такого соглашения стремилась бы к нулю.

«А потому, думаю, скоро о «духе Анкориджа» забудут. В виду того, что «дух» этот за полгода сильно протух. Да и Трампу, в виду огромных внутренних проблем, уже скоро будет не до Анкориджа», — написал Подоляка.

До этого министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия приняла предложение США по Украине, проблема должна быть решена. По его словам, для Москвы была важна позиция Вашингтона и «неважно, что сказали бы в Киеве или пещерные русофобы в ЕС».

Ранее в Кремле рассказали, остается ли еще «дух Анкориджа» в отношениях РФ и США.
 
Теперь вы знаете
Скупают кокошники и ходят в лаптях. Как проявляется тренд на все русское
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!