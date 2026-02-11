Военблогер заявил, что терпение Москвы об урегулировании в «духе Анкориджа» на пределе

Военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале предположил, что терпение Москвы по поводу урегулирования конфликта на Украине «в духе Анкориджа» уже на пределе.

Он объяснил это тем, что Соединенные Штаты не хотят соблюдать то, что предложили ранее сами. Блогер подчеркнул, что «это еще никаких соглашений нет». Он задался вопросом, как бы развивалась ситуация, если бы Москва «о чем-то с ними» договорилась и подписалась. По оценке эксперта, вероятность соблюдения такого соглашения стремилась бы к нулю.

«А потому, думаю, скоро о «духе Анкориджа» забудут. В виду того, что «дух» этот за полгода сильно протух. Да и Трампу, в виду огромных внутренних проблем, уже скоро будет не до Анкориджа», — написал Подоляка.

До этого министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия приняла предложение США по Украине, проблема должна быть решена. По его словам, для Москвы была важна позиция Вашингтона и «неважно, что сказали бы в Киеве или пещерные русофобы в ЕС».

Ранее в Кремле рассказали, остается ли еще «дух Анкориджа» в отношениях РФ и США.