СМИ узнали о планах Украины по выборам и референдуму под давлением США

FT: Зеленский 24 февраля может объявить выборы президента и референдум
Президент Украины Владимир Зеленский планирует 24 февраля объявить о выборах главы государства и референдуме по мирному соглашению с Россией. Об этом сообщает Financial Times.

Отмечается, что к такому решению украинский лидер пришел в результате давления со стороны США. Оба голосования должны состояться до 15 мая.

До этого агентство Reuters писало, что официальные лица США и Украины обсудили график, по которому проект мирного соглашения с Россией будет готов к марту.

Полномочия президента Украины Владимира Зеленского истекли в мае 2024 года после пятилетнего пребывания на посту главы государства. После этого, согласно конституции, следовало назначить новые выборы, однако это не было сделано из-за военного положения.

В интервью американскому блогеру Лексу Фридману политик отмечал, что говорить о голосовании до завершения конфликта «нецелесообразно» из-за сложной ситуации в стране и необходимости сосредоточиться на текущих вызовах. На вопрос, собирается ли он переизбираться, лидер ответил, что это зависит от исхода конфликта, украинцев и его семьи.

Ранее США и Украина обсуждали прекращение конфликта через референдум весной 2026 года.
 
