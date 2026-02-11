Размер шрифта
Общество

В России утвердили новые функции для врачей скорой помощи

Депутат Леонов: Минтруд утвердил новый профстандарт врача скорой помощи
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В России утвердили новый профессиональный стандарт врача скорой помощи, согласно которому он сможет оказывать медицинскую помощь вне медорганизации в чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в беседе с РИА Новости.

В профстандарте теперь прописаны семь трудовых действий для этой функции, включая сортировку пострадавших, координацию работы медицинских подразделений в статусе первой прибывшей выездной бригады, взаимодействие с экстренными службами и организация эвакуации, рассказал он.

Кроме того, в документе указаны необходимые знания и умения. К примеру, врач должен знать критерии ЧС, схему, алгоритм проведения сбора и передачи информации о ней. Он также должен уметь проводить медицинскую сортировку пациентов, а также аргументировать выбор медицинской организации для последующей эвакуации пациента и так далее, отметил депутат.

Леонов добавил, что теперь для доступа к работе в скорой помощи достаточно иметь сертификат специалиста или пройти аккредитацию по направлениям «Лечебное дело» или «Педиатрия».

Ранее в Минтруде заявили о необходимости удаленки для беременных россиянок.
 
