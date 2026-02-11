Стало известно, когда завершится следствие по делу о хищении денег у бойцов СВО

РИА: следствие по делу о хищении денег у бойцов СВО завершится в апреле

Предварительное следствие по уголовному делу о хищении денег у бойцов СВО в аэропорту «Шереметьево» планируют завершить в апреле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники.

«Следствие по делу в отношении всех фигурантов планируют закончить в апреле, обвиняемые и их защита начнут ознакомление с материалами», — отметил собеседник агентства.

О преступной деятельности в аэропорту Шереметьево стало известно в мае 2025 года. Изначально бойцам российской армии предлагали услуги такси по адекватным ценам, однако в конце поездки сумма менялась. Например, вместо 2 тыс. рублей просили 40 тыс. или даже 90 тыс. рублей. Оплата принималась как переводами, так и через банковский терминал. Если потерпевшие отказывались платить, то им угрожали физической расправой. Предварительно сумма причиненного участникам СВО ущерба превысила 4 млн рублей.

Позднее глава СК России Александр Бастрыкин заявил, что членами преступного сообщества, которые похищали деньги у участников специальной военной операции (СВО) в Шереметьево, были не менее 40 человек.

Ранее фигурантам дела о хищении средств у бойцов СВО в Шереметьево продлили арест.