Лавров ответил на утверждения «об угрозе» Гренландии со стороны России

Лавров сравнил продвижение нарративов об угрозе Гренландии от РФ с анекдотом

Утверждения США о якобы угрозе Гренландии со стороны России или Китая последовательно продвигаются, как в советском анекдоте о перевозке попугая через границу любым способом. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью интернет-проекту «Эмпатия Манучи».

«Им надо любым способом, как в том анекдоте, хоть «тушкой», хоть «чучелом» через границу пробраться», — сказал дипломат.

Лавров напомнил, что Россия неоднократно подчеркивала, что вопрос принадлежности Гренландии ее не касается.

Гренландия является частью королевства Дании. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью американского государства.

22 января американский лидер сообщил, что достиг договоренности с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте по поводу будущего соглашения о контроле над островом.

Ранее конгресс США призвали контролировать любые соглашения по Гренландии, чтобы избежать возможного конфликта.