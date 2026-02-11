Лавров счел культ личности пороком, разрушительным для страны

Культ личности может напрямую подорвать интересы народа и привести страну к разрушению. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью Вячеславу Манучарову на YouTube-канале «Эмпатия Манучи».

По словам Сергея Лаврова, культ личности становится опасным, когда власть используется для личного обогащения, сохранения влияния и создания системы «теплых мест» для приближенных. Министр отметил, что в подобных случаях формируется модель управления, при которой решения принимаются не в интересах общества.

Лавров также заявил, что на Западе идет переосмысление понятия «культа личности», который там называют «новым авторитаризмом». Он сослался на публикации в журнале Foreign Affairs, где, по его словам, обсуждается идея «сильной руки», способной обеспечивать стратегическое развитие государства — экономическое, социальное и культурное.

Министр добавил, что ряд аналитиков считают такую модель более эффективной по сравнению с либеральными демократиями, где политические решения часто зависят от электоральной конъюнктуры.

В качестве примера он привел политический цикл в США, где президентские выборы проходят раз в четыре года, а между ними проводятся выборы в конгресс. По словам Лаврова, бывшие американские госсекретари признавались, что из-за этого внешняя политика нередко подстраивается под внутреннюю повестку.

Глава МИД также вспомнил разговор с 43-м президентом США Джорджем Бушем — младшим во время его визита в Сочи в 2008 году. По словам Лаврова, американский лидер тогда отметил предсказуемость российской системы управления и возможность долгосрочного планирования без постоянной оглядки на предвыборную борьбу.

Ранее Лавров заявил, что Россия и США почти достигли договоренностей на переговорах на Аляске.