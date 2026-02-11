В первой серии мультика от ЦБ хомяк лишился денег из-за кабана-кибермошенника

В первой серии «Изи деньги» кабан-кибермошенник выманил деньги у хомяка

ЦБ снял первую серию мультсериала «Изи деньги» о расчетливом бобре и хомяке-должнике. В ролике, который есть в распоряжении «Газеты.Ru», хомяк Хома попался на удочку финансовых мошенников, получив сообщение в мессенджер.

Главный герой — хомяк Хома — поверил сообщению утки — прекрасной незнакомки о том, что «можно на изи поднять» деньги, «доход составит 1000% в день». В итоге он переводит все свои сбережения мошеннику-кабану.

Другой герой мультсериала бобер Боба кладет всю свою зарплату на накопительный счет, получает проценты и едет в отпуск.

«Газета.Ru» в январе сообщала, что Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу сняло анимационный мини-сериал «Изи деньги» о финансовой грамотности для подростков и молодежи.

Выход серий запланирован на 12 февраля («Киберфренд»), 24 февраля («Мелкий шрифт»), 10 марта («Натапал в минус»), 19 марта («Ставка не зашла»), 30 марта («В инете посоветовали») и 9 апреля («Не ломбард»).

Ранее сообщалось, что «Союзмультфильм» снимет полнометражный фильм «Ну, погоди!».