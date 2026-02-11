Размер шрифта
Лавров рассказал, какой пункт исчез из мирного плана США по Украине

Лавров: Европа и Украина изнасиловали изначальный мирный план США по Украине
Сергей Гунеев/РИА Новости

Изначальный мирный план президента США Дональда Трампа был сильно изменен под влиянием Украины и стран Евросоюза. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью проекту «Эмпатия Манучи», текст которого публикует МИД.

Он рассказал, речь идет о документе, который после переговоров США и России на Аляске был передан российской стороне.

«Все последующие версии – это результаты попытки «изнасилования» американской инициативы со стороны В.А.Зеленского и, прежде всего, его «патронов» из Британии, Германии, Франции, Прибалтики», — сказал министр.

По его словам, в американских предложениях было записано, что нужно восстановить права русскоязычных и русских как национального меньшинства на Украине. В последних версиях плана, которые утекали в СМИ по итогам переговоров американцев с европейцами и украинцами, ничего об этом не говорится, добавил Лавров.

На прошлой неделе глава МИД Украины Андрей Сибига заявил об «импульсе» в российско-украинских переговорах. По его словам, не решены лишь несколько сложных вопросов. В частности, речь о территориях: как заверил Сибига, Киев «никогда» не признает Донбасс и Крым российскими, ведь это «дело принципа».

Ранее Зеленский рассказал, как будут подписываться соглашения по Украине.
 
