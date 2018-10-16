Лимонов рассказал о паршивом здоровье и побеге из клиники

Писатель Эдуард Лимонов в своем фейсбуке сообщил о том, что испытывает проблемы со здоровьем.

«Сообщаю всем заинтересованным лицам, что состояние моего здоровья довольно паршивое. Говорить мне тяжело, жевать пищу затруднительно. Сегодня я сбежал из одной клиники в другую, где у меня друзья», — написал Лимонов.

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Он также сообщил, что перед тем, как попасть в клинику, он написал две книги.

Ранее Лимонов заявил, что день его смерти будет национальным трауром.