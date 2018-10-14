Умерла Таслима Файзуллина

В субботу, 13 октября, на 66-м году жизни скончалась народная артистка Республики Татарстан Таслима Халяфовна Файзуллина. Об сообщает Татарский государственный Академический театр им. Г.Камала.

Администрация театра выразила «глубокие соболезнования» родным и близким Файзуллиной.

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Файзуллина родилась 17 июля 1953 года в деревне Дюсяново Бишбулякского района БАССР. Она училась в Уфимском училище искусств, Казанской академии культуры и работала в казанском Республиканском передвижном театре (в настоящее время театр им. К.Тинчурина).

В 1991 году она стала народной артисткой ТАССР, а в 2008 ее наградили почетным званием народной артистки Республики Татарстан.