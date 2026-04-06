Дзюба обратился к арбитрам: судите «Акрон» нормально

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба обратился к российским арбитрам, призвав судить команду нормально, передает «Матч ТВ».

«Давайте честно: с «Ахматом» был офсайд. С «Оренбургом» не было офсайда, а с ЦСКА не было фола. Нам никто не помогает, хорошо, — нам не нужна ничья помощь. Просто судите нас нормально», — сказал Дзюба.

ЦСКА одержал победу над тольяттинским «Акроном» в 23-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре, завершилась с результатом 2:1. Счет в матче открыл игрок ЦСКА Лусиано Гонду на 5-й минуте игры, его ассистентом выступил Матвей Кисляк. На 60-й минуте Артем Дзюба сравнял счет, реализовав пенальти. Второй для ЦСКА гол оформил Данил Круговой, который забил на 85-й минуте после передачи Милана Гаича.

Ранее ветеран ЦСКА заявил, что гол Дзюбы в ворота Акинфеева надо было засчитать.