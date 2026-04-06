В России ожидают более активного выявления подмен трудовых отношений

Расширение полномочий Роструда может привести к более активному выявлению случаев подмены трудовых отношений гражданско-правовыми договорами. Об этом «Газете.Ru» заявил генеральный директор Pro-Vision Communications, инвестор Владимир Виноградов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой Роструда Михаилом Иванковым 1 апреля заявил, что сейчас ведется работа по расширению полномочий ведомства. Речь идет о том, чтобы Роструд мог помогать самозанятым и гражданам, работающим по гражданско-правовым договорам, в признании их статуса штатных сотрудников. Фактически речь идет о возможном усилении механизмов, которые позволяют переквалифицировать отношения из гражданско-правовых в трудовые, если человек по сути работает как обычный сотрудник, но оформлен иначе.

«В таком случае ведомство сможет не только консультировать работников, но и инициировать проверки, а также помогать в признании человека штатным сотрудником без обязательного обращения в суд. Это упростит процедуру для граждан, повысит их защищенность и увеличит число людей, участвующих в пенсионной системе и получающих социальные гарантии. Практика оформления штатных сотрудников как самозанятых или перевода их на гражданско-правовые договоры распространена достаточно широко. Такие схемы используют более 80% российских компаний для оптимизации налогов и страховых взносов. Особенно часто это встречается в крупных корпорациях и сферах с высокой долей рутинного труда», — отметил Виноградов.

Он перечислил основные признаки подмены трудовых отношений: регулярные выплаты, например ежемесячно в одно и то же число, фиксированный график работы, выполнение тех же функций, что и у штатных сотрудников, а также предоставление рабочего места, инструментов и оборудования со стороны заказчика. Еще одним важным признаком эксперт считает отсутствие самостоятельности, когда человек не может сам выбирать, когда и как работать, а подчиняется внутреннему распорядку и указаниям руководства.

По мнению Виноградова, новая мера заметно упростит для работников процесс признания трудовых отношений, поскольку Роструд сможет оказывать содействие еще на досудебной стадии, проводить проверки и давать заключения о переквалификации договора. При этом полностью исключить судебные споры не получится, поскольку работодатели, вероятно, будут оспаривать решения ведомства, полагает Виноградов.

Для работодателей, активно использующих труд самозанятых и исполнителей по ГПХ, расширение полномочий Роструда будет означать усиление контроля и рост рисков переквалификации договоров в трудовые, сказал эксперт. По его словам, это может повлечь доначисление налогов и страховых взносов, штрафы, а также попадание в черные списки недобросовестных работодателей. На этом фоне компаниям придется пересматривать подходы к оформлению персонала и внимательнее относиться к юридической чистоте договоров, уверен Виноградов.

При этом эксперт подчеркнул, что сам формат самозанятости или работы по ГПХ нередко оказывается выгодным и для самих исполнителей. По словам Виноградова, особенно это актуально для студентов последних курсов, а также для людей, живущих в другом городе или регионе. Такой формат позволяет гибко управлять рабочим временем, не зависеть от жесткого графика, получать доход без переезда и сохранять отдельные социальные льготы, связанные с учебой или местом жительства, заключил эксперт.

