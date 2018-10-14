Экс-директор Венской оперы снимет фильм о жителях Крыма

Бывший директор Венской государственной оперы Иоан Холендер решил снять в Крыму телефильм о жителях полуострова. Об этом пишет австрийская газета Kleine Zeitung.

Отмечается, что телефильм Холендера выйдет в формате передачи «Культурный тур» на телеканале Servus TV. Предполагается, что телезрители смогут увидеть фильм в феврале будущего года.

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«Это хорошо, что Севастополь, Ялта, Симферополь и сам Крым сегодня более чем просто российские», — сказал Холендер о Крыме в контексте съемок фильма.

Ранее сообщалось, что съемочную группу фильма «Скиф» внесли в базу украинского сайта «Миротворец».

Республика Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации весной 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за присоединение к России. Украина итогов плебисцита не признает и продолжает считать Крым своей, но временно оккупированной территорией.