Селена Гомес попала в психиатрическую клинику

Американская актриса и певица Селена Гомес снова попала в больницу с нервным срывом, передает TMZ.

Как отмечается, 26-летняя певица была госпитализирована второй раз за последние две недели. В больницу ее привез один их родственников. Гомес нередко жалуется на ухудшение самочувствия из-за недостаточного количества лейкоцитов в крови, что на этот раз привело к эмоциональному кризису.

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Уточняется, что певица хотела покинуть медицинское учреждение, но врачи ей не разрешили. Она также попыталась вырвать капельницу из руки. В настоящее время Гомес находится на лечении в одном из психиатрических заведений.

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