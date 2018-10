Появилась первая фотография Руби Роуз в образе Бэтвумен

Американский телеканал CW разместил первую фотографию актрисы Руби Роуз в образе главной героини сериала «Бэтвумен». Об этом сообщает Deadline.

Отмечается, что таким образом Роуз пополнила ряды героев, исполняющих роли супергероев комиксов DC, о которых телеканал делает сериалы.

Согласно имеющейся информации, образ для Роуз создала американский художник по костюмам Коллин Этвуд, которая четыре раза получала «Оскар» за костюмы для других фильмов.

Ранее сообщалось, что главную роль в сериале «Бэтвумен», который будет снят по мотивам комиксов DC о приключениях подруги Бэтмена Кейт Кейн, исполнит австралийская актриса Руби Роуз.

The first look at @TheCW's #Batwoman is here.https://t.co/yig9VOsXq7