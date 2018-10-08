Евросоюз обвинил Россию в нарушении международного права в деле Сенцова

Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС) в назвала заключение украинского режиссера Олега Сенцова нарушением международного права. Об этом говорится в заявлении на сайте ЕВС.

По данным Евросоюза, Россия отказалась предоставлять надлежащее лечение Сенцову.

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«Отказавшись предоставить ему надлежащее медицинское лечение, власти Российской Федерации нарушили права человека, а также свои обязательства по международному праву»,— говорится в заявлении.

В Евросоюзе выразили надежду на то, что Сенцову будет предоставлено быстрое и надлежащее лечение, а также ждут его немедленного освобождения.

Ранее заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерий Максименко рассказал о состоянии здоровья украинского режиссера Олега Сенцова после прекращения голодовки.