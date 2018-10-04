Клип Слепакова о сексуальной ориентации Петрова и Боширова удалили

Клип российского музыканта и юмориста Семена Слепакова на композицию «Песня о Солсберецком шпиле» удалили с видеосервиса YouTube, передает TJ.

Видеоролик Слепаков опубликовал 3 октября на своем YouTube-канале. В нем он предположил, что россияне Руслан Боширов и Александр Петров, которых британцы подозревают в отравлении Скрипалей, — это представители нетрадиционной сексуальной ориентации, просто путешествовавшие по Великобритании.

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Копии также удалены с RuTube и фейсбука.

Ранее сообщалось, что племянница отравленного «Новичком» в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля захотела лично встретиться с Бошировым и Петровым.