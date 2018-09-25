Имя Джеймса Ганна все-таки появится в титрах «Стражей галактики»

Студия Disney уволила Джеймса Ганна с поста режиссера третьих «Стражей Галактики», однако не окончательно отказалась от его услуг, передает Tulsa World.

Джеймс Ганн был уволен из студии из-за неприличных твитов, которые он писал около десяти лет назад. Однако перед уходом из Disney он успел написать сценарий для третьей части супергеройского фильма, оставалось только дождаться начала съемок в 2019 году.

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Брат режиссера Шон рассказал журналиста, что Disney использует сценарий Ганна. Вдаваться в более конкретные детали он не стал.

Ранее стало известно, что звезда «Стражей Галактики» хочет порвать контракт с Disney после увольнения Ганна.