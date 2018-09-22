21st Century Fox Мердока проиграл Comcast в борьбе за Sky, цена сделки $38,8 млрд

Конгломерат Comcast смоа предложить ставку выше, чем 21st Century Fox в ходе аукциона за телекоммуникационную британскую компанию Sky, пишет The Wall Street Journal.

Сообщается, что Comcast предложил $38,8 млрд, или $22.59 за акцию, в то время как наивысшей стоимостью, предложенной со стороны 21st Century Fox, стала ставка в $20,49.

В июле сообщалось, что Comcast заявил о выходе из «войны» за покупку 21st Century Fox. Это произошло после того, как власти Великобритании выдали разрешение 21st Сentury Fox на приобретение телекоммуникационной компании Sky.