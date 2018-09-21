Эштон Кутчер на «Тесле» сбил подростка и сфотографировался с ним

Подросток Лео Мареньи из Лос-Анджелеса (Калифорния, США) поделился у себя в инстаграме совместной фотографией с Эштоном Кутчером, сделанной при необычных обстоятельствах.

«Сегодня меня сбила машина. Но все окей, потому что водитель — Эштон Кутчер», — подписал Лео совместный кадр.

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Актер врезался в юношу, управляя своим автомобилем «Тесла». Молодой человек ехал на своем скутере, чтобы посидеть с ребенком друзей. В беседе со СМИ Лео, получивший пару царапин, рассказал, что актер сразу же остановился, вышел из машины и извинился перед ним.

Ранее Эштон Кутчер и Мила Кунис заявили, что не оставят детям наследство.