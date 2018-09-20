Умер Артур Митчелл

В США в возрасте 84 лет скончался хореограф и артист балета Артур Митчелл. Об этом сообщается в фейсбуке Театра танца Гарлема.

Согласно данным The Washington Post, Митчелл скончался в одной из больниц Нью-Йорка из-за почечной недостаточности.

«С глубокой грустью мы делимся с вами новостью о том, что основавший нас художественный руководитель, великий Артур Митчелл ушел из жизни», — говорится в заявлении.

Митчелл был первым чернокожим, который смог стать солистом «Нью-Йорк Сити балет». В 1969 году он основал и возглавил афро-американскую балетную труппу Театр танца Гарлема.