Умер Денис Норден

Британский комедийный сценарист и телеведущий Денис Норден скончался в возрасте 96 лет, сообщает The Independent.

По словам семьи Нордена, он умер в госпитале Роял Фри на севере Лондона утром в среду, 19 сентября. Долгое время он страдал от макулярной дегенерации глаз.

«Прекрасный папа, любящий дедушка и великий прадедушка — он смеялся над очень многим. Он останется в наших сердцах навсегда», — говорится в заявлении семьи ведущего.

Денис Норден родился в 1922 году в Лондоне. С 1948 по 1960 год он был сценаристом шоу «Take It From Here», транслируемым «Би-би-си». 29 лет был ведущим шоу «It'll be Alright On The Night».