Итальянский режиссер надел футболку «Вайнштейн невиновен» на Венецианский фестиваль

Итальянский режиссер Лучано Гараньяни появился в футболке с продюсером Харви Вайнштейном на красную дорожку Венецианского кинофестиваля, сообщает The Independent.

На футболке также есть надпись «Вайнштейн невиновен». Издание отмечает, что режиссер также оделся в кроссовки, джинсы, и блейзер, в то время, как остальные знаменитости следовали дресс-коду Black tie.

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Гараньяни — итальянский режиссер из «списка D» — категории знаменитостей, которые известны в основном своими выступлениями на телевидении и в реалити-шоу. Отмечается, что он является другом и сторонником бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлусконе.

В конце 2017 и начале 2018 года десятки голливудских актрис обвинили Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах или изнасиловании. Сейчас суд разбирает шесть уголовных дел по обвинениям в адрес продюсера.